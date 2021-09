Vaccini, via libera alla terza dose

Via libera alla terza dose di vaccino. La Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha espresso il proprio parere favorevole alla somministrazione. “La priorità della campagna vaccinale rimane il raggiungimento di un’elevata copertura, con il completamento dei cicli attualmente autorizzati per ridurre la circolazione del virus e lo sviluppo di varianti e prevenire efficacemente l’insorgenza di patologia grave e di decessi”, si legge nella nota.

Per la terza dose saranno usati i vaccini a mRNA Pfizer e Moderna. I soggetti individuati in questa prima fase sono trapiantati di organo e immunodepressi; seguono le persone Over 80 e i ricoverati nelle Rsa, che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi. Questa opzione può essere resa disponibile anche agli operatori sanitari, a seconda del livello di esposizione all’infezione, del rischio individuale di sviluppare forme gravi di Covid-19 e in accordo alla strategia generale della campagna vaccinale.

“Dobbiamo correre e iniziare subito", è il commento del governatore Massimiliano Fedriga. “Stiamo vedendo come negli immunodepressi, la terza dose aiuta ad ‘alimentare’ il sistema immunitario e a proteggere da forme gravi di malattia. Partiamo: noi come regione siamo pronti”.