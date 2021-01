Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid che, in questa prima fase, è rivolta a personale sanitario, operatori e ospiti delle case di riposo. In Fvg, le adesioni hanno superato il 50% degli aventi diritto. Ne dà notizia il vicepresidente Riccardo Riccardi in un tweet.

"Oggi l’adesione alla campagna vaccini tra le categorie prioritarie in Fvg ha raggiunto quota 27.768. In corso il punto con l’unità di crisi", scrive Riccardi.