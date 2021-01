Vaccino anti-Covid, Fvg in testa per somministrazioni

Iniziata nel pomeriggio del 30 dicembre, prosegue a pieno regime la campagna di vaccinazione anti-Covid in Fvg. Numeri che consentono alla nostra regione di essere al primo posto in Italia per percentuale di dosi somministrate sul totale di vaccini consegnati.

in Fvg è stato inoculato il 16,3% degli antidoti Pfizer BioNtech ricevuti, ovvero 1.948 su 11.965, calcolando anche le prime 265 dosi del Vaccine Day. In base agli ultimi dati diffusi dal Commissario Arcuri ( qui il sito nazionale ), infatti.

Altri cinque i territori in doppia cifra: al secondo posto la Provincia di Bolzano, al 16,2% (971 somministrazioni su 5.995 dosi), seguita da Lazio al 15,7%, Umbria a 13,6%, Piemonte al 12,4% e Veneto all'11%. Complessivamente, sono 35.800 le persone che sono state vaccinate.

In realtà, le dosi di vaccino già consegnate dovrebbero consentire un maggior numero di somministrazioni, dal momento che, proprio grazie a una segnalazione partita dal Fvg nel corso del Vaccine Day del 27 dicembre, l'Aifa ha certificato che da ogni fiala consegnata si potranno ricavare sei dosi e non solo cinque, portando complessivamente a poco più di 14mila le iniezioni disponibili, suddivise tra i cinque ospedali individuati per questa prima fase dell'immunizzazione (Monfalcone, Pordenone, Tolmezzo, Cattinara a Trieste e Udine). Un quantitativo che al momento consente di coprire le prime prenotazioni da parte degli operatori della sanità, che hanno risposto con entusiasmo alla campagna.