Vaccino anti-Covid, Fvg sul podio per somministrazioni

Iniziata nel pomeriggio del 30 dicembre, prosegue a pieno regime la campagna di vaccinazione anti-Covid in Fvg. Numeri che consentono alla nostra regione di essere sul podio in Italia per percentuale di dosi somministrate sul totale di vaccini consegnati.

in Fvg è stato inoculato il 16,3% degli antidoti Pfizer BioNtech ricevuti, ovvero 1.948 su 11.965, calcolando anche le prime 265 dosi del Vaccine Day. In base agli ultimi dati diffusi dal Commissario Arcuri ( qui il sito nazionale ), infatti,, calcolando anche le prime 265 dosi del Vaccine Day.

Meglio al termine della giornata dell'1 gennaio hanno fatto solo il Trentino (34,8%) e il Lazio (20,3%). Altri cinque i territori in doppia cifra che si posizionano alle spalle del Fvg: Bolzano, al 16,2% (971 somministrazioni su 5.995 dosi), seguita da Lazio al 15,7%, Umbria a 13,6%, Piemonte al 12,4% e Veneto all'11%. Complessivamente, sono 45.667 le persone che sono state vaccinate all'1 gennaio compreso.

In realtà, le dosi di vaccino già consegnate dovrebbero consentire un maggior numero di somministrazioni, dal momento che, proprio grazie a una segnalazione partita dal Fvg nel corso del Vaccine Day del 27 dicembre, l'Aifa ha certificato che da ogni fiala consegnata si potranno ricavare sei dosi e non solo cinque, portando complessivamente a poco più di 14mila le iniezioni disponibili, suddivise tra i cinque ospedali individuati per questa prima fase dell'immunizzazione (Monfalcone, Pordenone, Tolmezzo, Cattinara a Trieste e Udine). Un quantitativo che al momento consente di coprire le prime prenotazioni da parte degli operatori della sanità, che hanno risposto con entusiasmo alla campagna.

Nel frattempo, dal Ceo di BioNTech, Ugur Sahin, in un'intervista rilasciata al settimanale tedesco Der Spiegel, arriva un appello all'Europa ad approvare nuovi vaccini. "Al momento si è creato un gap perché non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri", ha detto Sahin, anticipando che la sua azienda da sola non riuscirà a coprire il fabbisogno del Continente.

Anche il ministro della salute tedesco, Jens Spahn, ha esortato l’Ema ad approvare rapidamente l'antidoto sviluppato da AstraZeneca, che ha ricevuto il via libera dal Regno Unito ma per il quale i tempi in Ue appaiono decisamente più incerti. A breve, forse già il 6 gennaio, dovrebbe ricevere l'ok il vaccino di Moderna.