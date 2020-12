Vaccino anti-Covid, in Fvg prima tranche per 53mila persone

Mentre in Inghilterra questa mattina è ufficialmente partita la campagna vaccinale anti-Covid, in Italia, come noto, si attende che i vari 'candidati' ricevano l'approvazione dell'autorità sanitaria europea. Nel frattempo, però, le Regioni stanno lavorando in stretto coordinamento con il commissario Domenico Arcuri per farsi trovare pronte all'appuntamento con una delle operazioni di immunizzazione più massicce della storia.

Ieri sera è stato fatto il punto della situazione, nella videoconferenza tra i rappresentanti dei territori, il commissario Arcuri e i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza.

"Il Fvg sta lavorando per organizzare il sistema delle vaccinazioni e ha già messo a disposizione i luoghi per custodire le quote di vaccino (pronti quattro super frigoriferi che consentiranno di garantire la catena del freddo fino a -70/-80 gradi) che la macchina commissariale metterà a disposizione. La prima quota è di 53.000 vaccini a cui ne seguiranno altri 53.000 per il richiamo, dedicati in primis al personale sanitario e socio sanitario e agli anziani", ha spiegato il vicepresidente Riccardo Riccardi.

"Sarà un'altra prova impegnativa per il Servizio sanitario regionale, perché il vaccino - ha precisato - lo devono fare i professionisti e gli operatori del sistema di salute e sappiamo che abbiamo a disposizione poche di queste figure. Questa partita vede le Regioni e il Governo lavorare gomito a gomito".

La distribuzione avverrà con il coinvolgimento delle forze armate che, in accordo con il Commissario, stanno già pianificando vettori, modalità e logistica. Nella fase iniziale della campagna si prevede una gestione centralizzata della vaccinazione con l’identificazione di siti ospedalieri o peri-ospedalieri e l’impego di unità mobili destinate alle persone impossibilitate a muoversi, come gli ospiti delle case di riposo.