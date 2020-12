Vaccino anti-Covid, in Fvg priorità anche per gli odontoiatri

Paradossalmente la categoria degli Odontoiatri, degli Igienisti Dentali e degli assistenti alla poltrona non era stata inclusa, dalle indicazioni ministeriali, nella fase prioritaria del piano strategico per le vaccinazioni anti Covid, nonostante il ruolo delicato svolto da questi medici a strettissimo contatto con i pazienti.

Si tratta di operatori particolarmente esposti a rischio di contagio non solo personale, ma presente e possibile anche per i numerosi pazienti che giornalmente vengono curati nelle strutture pubbliche e negli studi privati.

Ci ricordiamo tutti quanto l’attività odontoiatrica, all'inizio della pandemia, fosse rimasta sprovvista dei necessari dispositivi di protezione individuale, tant'è che gli studi erano rimasti operativi solo per le urgenze. In questi mesi gli Odontoiatri, a proprie spese e con grande senso di responsabilità, hanno messo in atto i protocolli ministeriali e tutte le procedure necessarie a garantire, in piena sicurezza, la continuità assistenziale ai propri pazienti, evitando così importanti ricadute sul Sistema Sanitario regionale già duramente impegnato.

Le richieste avanzate dai quattro Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri del Fvg, rispettivamente Alessandro Serena, Presidente Cao Pordenone e Federazione regionale per gli iscritti all'Albo odontoiatri, Giovanni Braga, Presidente Cao Udine, Diego Paschina, Presidente Cao Trieste e componente Cao Nazionale, Gianfranco Ferrari, Presidente Cao Gorizia, sono state accolte subito dal Governatore Riccardo Fedriga, dell'Assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi e dal Direttore Centrale Salute Gianna Zamaro ai quali viene inviato un sentito ringraziamento ufficiale da parte degli Odontoiatri, degli Igienisti Dentali, degli Assistenti di Studio Odontoiatrico e del personale di segreteria che, da subito, possono accedere alle procedure di prenotazione per ricevere il vaccino.

Il Friuli Venezia Giulia è riuscito a fungere da apripista a livello nazionale, tra le prime Regioni che hanno sanato una dimenticanza ministeriale che ora si auspica venga superata anche in tutti gli altri territori. In questa missione, un fondamentale supporto è stato dato dal Rettore dell’Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, responsabile del Servizio di Odontoiatria Pubblica del FVG, oltre che dall’intera componente medica della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (FROMCeO).

Dopo l'inoculazione del vaccino durante il D-Day del Presidente Serena in rappresentanza della professione, seguiranno nei prossimi giorni i Colleghi che già numerosi si sono prenotati. Domani, 31 dicembre, toccherà al Presidente Cao di Udine, Giovanni Braga vaccinarsi all'ospedale di Udine. “E' l'unica vera arma che possediamo e sono convinto – dichiara Braga – che questo vaccino ci consentirà di immunizzarci efficacemente e senza effetti collaterali di rilievo. Dobbiamo farlo per noi stessi e per i nostri pazienti, e in generale per tutti i nostri cari.