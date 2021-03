Vaccino AstraZeneca, stop precauzionale in tutta Italia

L'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco.

Lo stop è stato deciso in linea con gli analoghi provvedimenti adottati oggi da altri Paese europei, come Germania e Francia. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L’Aifa, in coordinamento con Ema e con gli altri Paesi Ue, valuterà tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione.

L'Agenzia - si legge ancora nella nota ufficiale - renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose.

Ema ha reso noto, in un comunicato, che terrà una riunione straordinaria giovedì 18 marzo su AstraZeneca. Secondo l'agenzia europea, in ogni caso, i benefici del vaccino "superano sempre i rischi".

In mattinata i carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Biella, avevano sequestrato le dosi di un secondo lotto 'sospetto', l'ABV5811 (il precedente, sequestrato l'11 marzo, riportava la sigla ABV2856), su decisione dell'Unità di crisi della Regione Piemonte, in seguito alla morte sospetta di un docente poche ore dopo la somministrazione del vaccino.

In osservanza a quanto disposto in via precauzionale dall'Aifa, le operazioni di vaccinazione in Friuli Venezia Giulia con il siero AstraZeneca sono state momentaneamente sospese. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Nel dettaglio, per quel che riguarda il lotto '5811', le giacenze di AstraZeneca "bloccate" in regione ammontano in tutto a 2.980 dosi, così suddivise a livello territoriale: Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) 620; Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) 2.360; Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) 0. La quantità complessiva di dosi del lotto posto sotto sequestro consegnate originarimente alla regione corrisponde a 10.100: 3.600 ad Asugi, 3.600 ad Asufc e 2.900 ad Asfo.