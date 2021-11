Vaccino: è d'obbligo, ma non per tutti

Siamo sinceri: le modifiche al lasciapassare verde, l’introduzione di un regime che favorisca vaccinati e guariti e comporti restrizioni più incisive per chi invece il vaccino non lo vuole fare, stanno creando non poca incertezza. Molti si chiedono, visto come stanno andando le cose nel vecchio continente, se non sia giunta l’ora di rendere il vaccino obbligatorio come ha da poco deciso l’Austria (l’obbligo entrerà in vigore dal prossimo febbraio, ndr), primo Paese europeo ad adottare questa strategia visto l’andamento molto preoccupante dei contagi. In effetti, l’assenza di obbligo vaccinale per combattere il virus, ha creato non poche discussioni quando l’Italia ha adottato il lasciapassare, sulla falsa riga di quanto deciso in Francia, anche se con contenuti più stringenti. Anzi, proprio la mancanza di un obbligo ha formalmente alimentato i cortei che inizialmente si sono concentrati sul no al Green pass, anche se alla lunga è emerso evidente il ruolo predominante degli antivaccinisti. Abbiamo perciò posto a vari interlocutori una domanda molto diretta: è favorevole o contrario all’obbligo del vaccino.



MASSIMILIANO FEDRIGA

ANNA MARESCHI DANIELI

CRISTIANO SHAURLI

GIOVANNI DA POZZO

TERESA TASSAN VIOL

GIAN LUIGI TIBERIO

GRAZIANO TILATTI

VILLIAM PEZZETTA

PIER MAURO ZANIN

- L’obbligo vaccinale potrebbe far perdere il posto di lavoro a chi non vuole vaccinarsi, mentre è molto meglio garantire maggiori libertà di movimento a guariti e vaccinati. Il presidente della Regione punta quindi su un lasciapassare verde rafforzato e dedicato solo a chi si è vaccinato o è guarito, ovvero la maggioranza dei cittadini, garantendo al contempo che le attività economiche non subiscano danni eccessivi a causa delle restrizioni legate al passaggio di colore.- Per la presidente di Confindustria Udine “non è pensabile che, per colpa di una minoranza di persone, si debba mettere a rischio una maggioranza di cittadini che rispetta la comunità in cui vive, ha fiducia nella scienza e comprende quanto sia importante salvaguardare la salute, l’economia e il lavoro. Nessuno si fa il vaccino a cuor leggero, ma se viviamo in una comunità siamo tenuti alla protezione di tutti e, civilmente, dobbiamo fare le scelte necessarie per mettere in sicurezza tutti. Purtroppo, vediamo una recrudescenza dei contagi che non ci fa stare tranquilli. Comprendiamo la necessità di procedere gradualmente, ma a questo punto i tempi sono maturi, come accade anche in altri Paesi europei, a partire dalla vicina Austria, per decidere una stretta sui non vaccinati e, in prospettiva, anche l’obbligo vaccinale. Nel frattempo, è ragionevole immaginare che eventuali restrizioni imposte dall’aumentare dei contagi e dalla connessa necessità di mettere in sicurezza l’assistenza sanitaria, riguardino chi, per propria scelta, non vuole immunizzarsi. Chi decide di non vaccinarsi per il momento può farlo, ma a quel punto deve anche accettare che sia limitata la sua libertà. Quando, tempo fa, parlavo di Green pass aziendale, mi riferivo esattamente al concetto di non fare utilizzare nessun servizio non essenziale ai non vaccinati, facendoli comunque andare al lavoro. Guarda caso, è esattamente quello di cui si sta parlando oggi in Austria e in alcune regioni della Germania. È in gioco la salute delle persone, ma anche la tenuta del nostro sistema economico. Bloccare o limitare per la terza volta in due anni le attività produttive e commerciali porterebbe conseguenze pesanti per il Paese. Non possiamo permettercelo. In conclusione, obbligo vaccinale sì, se necessario, ma mi fa molto arrabbiare l’essere arrivati a dover vaccinare i bambini perché c’è chi si comporta da egoista e non sa stare a questo mondo”.- "Non è certo un segreto che - spiega il segretario regionale del Pd - al netto dei pareri già noti degli esperti e delle istituzioni mediche internazionali, sono a favore dell’introduzione dell’obbligo vaccinale. Purtroppo, non credo che questa misura sarà in grado di risolverà le estremizzazioni dei no vax, ma almeno avrà il pregio di cancellare l’alibi a chi afferma di essere contro il Green pass, ma non contrario al vaccino. Abbiamo visto davvero di tutto in questi mesi: politici contro le chiusure, contro le misure del governo e anche contro il green pass. Servono a questo punto messaggi chiari, coerenti e rassicuranti alle persone. E seppure non si debbano mai imporre a cuor leggero obblighi, credo che quello vaccinale sia quanto mai necessario".- “Personalmente - spiega il presidente della Camera di Commercio di Udine e Pordenone - sono per l’ipotesi avanzata da Fedriga. La posizione del presidente è chiara: è necessario agevolare i vaccinati imponendo loro meno restrizioni. D’altro canto, pure il presidente del Veneto Luca Zaia e altri pongono il tema dell’impossibilità di effettuare i controlli e dei problemi per i lavoratori. Mi sembrano posizioni che esprimono il pragmatismo di chi ha i piedi per terra”.- “Come Associazione nazionale presidi - sottolinea la presidente regionale - ci siamo espressi fin dall’inizio per l’obbligo vaccinale per il personale della scuola, misura che abbiamo sempre considerato la più efficace per garantire l'equilibrio tra diritto alla salute e diritto allo studio di chi vive e opera nella comunità scolastica. Più volte il presidente della Repubblica ha richiamato il dovere etico della vaccinazione, ma noi lo consideriamo anche un dovere professionale per la tutela di sé e soprattutto degli alunni che ci sono affidati. Comunque, in ambito scolastico la percentuale dei vaccinati è già molto alta. Per la vaccinazione degli studenti, invece, riteniamo che sia responsabilità della famiglia (e delle autorità sanitarie) prendere ogni decisione in merito, specie per gli alunni più piccoli”.- Il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Udine è chiaro: “La decisione se rendere obbligatorio il vaccino spetta alla politica. Dal punto di vista scientifico posso dire che la vaccinazione sta dimostrando in maniera inoppugnabile la capacità di risposta a questa devastante pandemia. I numeri attuali sono simili a quelli dell’autunno scorso per i contagi, ma quelli dei ricoveri in ospedale e in terapia intensiva sono nettamente inferiori e ciò dimostra che l’unica arma che abbiamo oltre alle misure di prevenzione è proprio il vaccino. Anzi è l’arma più potente e ciò è ampiamente dimostrato. Ecco perché sottolineo che possiamo combattere certe posizioni di negazione assoluta soltanto spiegando e ribadendo questo dato”.- “Sono convinto che la gente farebbe bene a vaccinarsi, ma sono per la libertà di scelta purché chi decide di non vaccinarsi accetti misure restrittive, come avviene anche nel resto d’Europa. Ognuno è bene che decida in piena libertà, ma ciò significa che la scelta dei no vax non può mettere in difficoltà la stragrande maggioranza degli italiani che, invece, hanno accettato con coraggio e responsabilità la vaccinazione. Proprio l’assunzione di responsabilità per le proprie scelte dovrebbe essere la questione centrale. I no vax siano dunque pronti ad accettare le conseguenze della loro scelta”.- “Da tempo - ricorda il segretario regionale della Cgil - spieghiamo al governo che non siamo contrari a una legge sull’obbligo vaccinale che permetta anche di porre fine a una serie di distorsioni legate al Green pass. Fin dall’inizio abbiamo sottolineato che non era corretto dover pagare i tamponi per recarsi al lavoro, tanto più che nessuno trasgrediva alcuna norma vigente. Nella nostra regione il mondo del lavoro, grazie all’impegno di tutti, ha sempre operato in massima sicurezza registrando un numero bassissimo di contagi sui luoghi di attività”.- “Il Green pass rafforzato - ci ha detto il presidente del Consiglio regionale - rappresenta una sorta di vaccinazione obbligatoria, solo che al posto delle sanzioni ci sono i divieti. Personalmente preferirei maggiore chiarezza: ovvero meglio rendere obbligatorio il vaccino se la sua funzione è quella di preservare la salute pubblica. Non renderlo obbligatorio, come avvenuto per altri vaccini, lascia immaginare che pure il governo abbia qualche dubbio”.