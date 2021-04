Vaccino Johnson & Johnson, attesa per la decisione di Ema e Aifa

E’ attesa per oggi la decisione di Ema e Aifa, l’Agenzia europea e italiana del farmaco, sul vaccino monodose Johnson e Johnson. Il siero Janssen aveva ricevuto il via libera a metà marzo ma, proprio in occasione del suo lancio in Europa, una settimana fa, dagli Stati Uniti era arrivato lo stop, per approfondire gli studi su sei casi (su 6,8 milioni di somministrazioni) di gravi eventi di coaguli potenzialmente collegati alla somministrazione, registrati in altrettante donne Under 50, uno dei quali con esito mortale.

Nel frattempo, le prime 184mila dosi del vaccino destinate all’Italia sono rimaste stoccate nell’Hub di Pratica di Mare. Se oggi arriverà l’ok alla partenza della campagna, la struttura commissariale per l'emergenza è pronta già domani a rimettere in moto la macchina della consegna. In Fvg, in base alle quote assegnate, sono attese le prime 3.550 dosi.

Il commissario Francesco Figliuolo sta poi lavorando per definire un target di somministrazioni per ogni Regione, da rispettare quotidianamente e nell'arco della settimana, con l'obiettivo di dare una regolarità alla campagna vaccinale, in base al numero di dosi consegnato nei singoli territori. L’obiettivo, più volte ribadito, è quello di un aumento progressivo per raggiungere quanto prima il traguardo delle 500mila inoculazioni al giorno in tutto il Paese.