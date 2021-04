Vaccino Johnson & Johnson consigliato per gli Over 60

L'Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha reso nota la revisione effettuata sul vaccino Johnson & Johnson dopo i casi molto rari che si sono verificati negli Stati Uniti e che avevano portato la Fda, l’agenzia americana, a sospendere momentaneamente il siero una settimana fa.

L'Agenzia riconosce "possibili legami di causa-effetto tra il vaccino e gli eventi molto rari" (negli Stati Uniti erano stati segnalati sei casi su 6,8 milioni di somministrazioni), ma precisa che i benefici superano ampiamente i rischi.

Motivo per il quale – come già avvenuto nel precedente caso di AstraZeneca – l’Ema dà il suo via libera all’utilizzo del prodotto e non prevede limitazioni di età, pur suggerendo d’inserire nel bugiardino un avvertimento sui rari coaguli di sangue insoliti con piastrine basse.

Ora si attende il parere dell'Aifa, che va verso un utilizzo preferenziale del vaccino anti-Covid Johnson & Johnson per i soggetti sopra i 60 anni di età, come già avvenuto per AstraZeneca.

Potrebbero essere consegnate già domani, quindi, le prime 184mila dosi del vaccino destinate all’Italia, rimaste stoccate nell’Hub di Pratica di Mare dopo lo stop deciso a livello europeo dalla stessa Johnson & Johnson.

In Fvg, in base alle quote assegnate, sono attese le prime 3.550 dosi del vaccino che, lo ricordiamo, rispetto agli altri tre prodotti già approvati da Ema e Aifa presenta il vantaggio di essere monodose.