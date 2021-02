AsuGi informa che è stato attivato il servizio telefonico dedicato all’annullamento o spostamento degli appuntamenti per la vaccinazione anti Covid-19. Per annullare il primo appuntamento o per spostare il secondo – per gravi motivi – si può telefonare al numero 040-3997777.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.