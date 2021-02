La "fatina" della televisione italiana Mariagiovanna Elmi si è sottoposta al vaccino anti-covid questa mattina al poliambulatorio di Tarvisio. Oggi infatti era la giornata in cui partivano i vaccini per gli over 80 della Valcanale. Si è presentata questa mattina assieme al marito Gabriele Massarutto, e sono stati tra i primi a cui è stato somministrato l’antidoto contro il virus. Questo il suo commento: "Qui a Tarvisio rganizzazione e precisione: fantastico".