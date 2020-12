Via libera al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech

Anche in Europa può prendere ufficialmente il via la campagna di vaccinazione anti-Covid. L'Ema, l'Agenza europea del farmaco, ha dato l'atteso ok condizionale al vaccino Pfizer-BioNTech. "Al momento non ci sono indicazioni che non funzionerà contro la variante inglese" ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia del farmaco, annunciando la decisione dell'Ema e le risultanze degli studi condotti dall'autorità sul prodotto, il primo ufficialmente approvato per i cittadini europei.

A questo via libera è seguito poi quello della presidente Ursula von der Leyen, che ha annunciato l'ok della Commissione europea all'immissione in commercio.

Ora, quindi, partirà la spedizione del prodotto in tutti i Paesi Ue; arriverà probabilmente in Italia, all'aeroporto militare di Pratica di Mare, hub nazionale per lo smistamento, nella giornata del 26 dicembre. Il 27, come annunciato, partirà la campagna di immunizzazione, con un simbolico Vaccine Day contemporaneo in tutti gli Stati membri. Al Fvg, come annunciato, sono state destinate 265 dosi, che andranno a personale sanitario e anziani ospiti nelle Rsa.

Nei giorni successivi (e comunque a inizio 2021) partirà, invece la vera e propria vaccinazione che interesserà sanitari, lavoratori e ospiti delle case di riposo.