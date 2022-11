Via libera alle vaccinazioni in farmacia

La Giunta regionale ha approvato la delibera che prevede la somministrazione dei vaccini Covid-19 e antinfluenzale per la stagione 2022/2023 direttamente in farmacia; la delibera è frutto di un accordo tra Regione, Federfarma Fvg e associazioni rappresentanti le farmacie del territorio e dà la possibilità di vaccinarsi comodamente nella farmacia vicino casa, sia a soggetti ai quali la vaccinazione è offerta gratuitamente - per la vaccinazione antinfluenzale quindi over 60 e adulti oltre i 18 anni affetti da patologie a rischio di complicanze - sia a chi vuole volontariamente ricevere la vaccinazione.

Le somministrazioni inizieranno nelle farmacie che, dopo una breve sperimentazione, si offriranno per assicurare questo nuovo servizio. "Ormai siamo pronti a partire, come sempre con grande spirito di servizio: come farmacisti saremo parte attiva nel sensibilizzare i cittadini sull’importanza della vaccinazione, e la possibilità di farla nella farmacia vicino casa sicuramente sarà un elemento positivo" è il commento di Luca Degrassi, presidente Federfarma Fvg.

"Le farmacie hanno acquisito un ruolo nuovo che si è dimostrato essenziale durante l’emergenza sanitaria, in particolare hanno avuto un compito strategico nel tracciamento e monitoraggio della pandemia, e partecipano ora con grande impegno alla realizzazione delle campagne di vaccinazione, inizialmente con le prenotazioni CUP e da oggi anche con le somministrazioni dei vaccini in farmacia".

"Il DM 77/2022 - decreto per la riforma e lo sviluppo della assistenza sanitaria sul territorio - affida alle farmacie un ruolo ben definito, in particolare per quanto riguarda le nuove attività di monitoraggio, supporto alla aderenza terapeutica e di sviluppo della telemedicina, pertanto ci attendiamo ora la messa a punto di nuove attività da parte della Regione e delle Aziende Sanitarie, per realizzare un vero progetto multidisciplinare, che sviluppi le sinergie necessarie. La nostra Regione ha bisogno di una medicina territoriale forte, in cui tutti i protagonisti abbiano un ruolo ben definito, per questo sarà necessario un coordinamento efficace ed una capacità di gestione adeguata; il primo obiettivo è dare nuovo impulso ai programmi di prevenzione ed educazione per la salute, ai quali la Farmacia ha sempre dato grande importanza".