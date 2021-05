Via libera alle visite, in sicurezza, nelle case di risposo. Ecco le regole

"Ho firmato l’ordinanza che consentirà le visite in piena sicurezza in tutte le Rsa. Ringrazio le Regioni e il Comitato Tecnico Scientifico che hanno lavorato in sintonia con il Ministero della Salute per conseguire questo importante risultato. È ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare le regole e i protocolli previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli".

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato l'Ordinanza che permette la visita di familiari e visitatori in tutte le strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie nel rispetto delle indicazione formulate nel documento "Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale", elaborato con Regioni e Comitato tecnico scientifico.

"L'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza dà finalmente il via libera alle visite, in condizioni di sicurezza, nelle residenze sanitarie per anziani. E' il coronamento di un importante e costante lavoro istituzionale della Conferenza delle Regioni". Così oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

"Ringrazio per il lavoro fatto - ha sottolineato Fedriga - gli assessori delle Regioni e il gruppo di lavoro Emergenza Covid che hanno scritto le Linee Guida, senza le quali questo risultato non sarebbe stato possibile".

"Anche in questa occasione - ha detto ancora il governatore - abbiamo dimostrato quanto sia importante procedere in un'ottica di condivisione istituzionale e per questo proseguiremo a collaborare con il Ministero della Salute e in generale con il Governo, per continuare a proporre tutte le altre linee guida necessarie al fine di far riaprire progressivamente e in condizioni di sicurezza tutte le attività. Dobbiamo uscire dalla crisi - ha concluso Fedriga - e ridare slancio e fiducia al Paese".