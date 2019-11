Vigilanza notturna al Burlo di Trieste

Per garantire una sempre maggior sicurezza dei pazienti e degli operatori dell’Ospedale, da lunedì 25 novembre all’Irccs Materno Infantile Burlo Garofolo sarà attivato il servizio di vigilanza notturna non armata dalle 22 alle 6, così come presentato nel tavolo sindacale del 2 ottobre scorso.



Durante lo stesso incontro è stato presentato anche il progetto di “Ampliamento impianto Tvcc di videosorveglianza del comprensorio ospedaliero” che è in fase di completamento e grazie al quale dalla prima settimana del mese dicembre entreranno in funzione ulteriori 15 telecamere di sorveglianza. I lavori di ampliamento dell’impianto di videosorveglianza sono stati appaltati a una ditta triestina e avranno un costo di 11.400 euro che non inciderà sul bilancio dell’Irccs perché trova copertura in economie di bilancio.



Con queste azioni l’Irccs ha inteso porre in essere nuove e incisive azioni a tutela di pazienti e di tutto il personale.