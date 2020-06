Visite a Gorizia e Monfalcone: prenotazione on line o telefonica

Asugi rinnova la comunicazione riguardo le modalità di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali a Monfalcone e Gorizia.



Per l’attività di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, va favorito il canale di accesso telefonico (call-center al numero 043422522; Monfalcone 0481 487 511 - 0481 487 570 – 0481 487372; Gorizia 0481 594 717 - 0481 594 718 – 0481 594719 prenotazione on-line e presso le farmacie abilitate).



Ai cittadini è richiesto di non recarsi personalmente presso gli sportelli CUP degli ospedali per verificare le avvenute prenotazioni proprio per evitare assembramenti durante questo periodo ancora d’emergenza.