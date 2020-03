Visite gratuite per gli anziani del commercio

I medici volontari della Lilt, sezione udinese della Lega italiana per la lotta contro i tumori, si mettono a disposizione degli anziani del commercio, soci di 50&Più di Udine. È quanto hanno concordato i presidenti delle due associazioni, Giorgio Arpino, recentemente confermato alla guida della Lilt, e Guido De Michielis, rinnovando per altri tre anni l’accordo su un percorso sanitario mirato a diffondere il messaggio della prevenzione.

Concretamente, gli oltre 2.700 iscritti alla 50&Più di Udine si potranno sottoporre gratuitamente alle visite specialistiche offerte dalla Lilt. "In un momento di particolare difficoltà per le strutture pubbliche e private della sanità", sottolinea Arpino, "le opportunità offerte dalle strutture e dagli specialisti in servizio alla "Nella Arteni" di via Francesco di Manzano consentiranno di lavorare con risultati sicuri sul fronte della prevenzione".

De Michielis a sua volta rimarca come il rinnovo dell’accordo con la Lilt "rappresenta un punto fondamentale del mio mandato alla guida della associazione, un primo importante tassello per la tutela della salute degli iscritti".

Per informazioni e prenotazioni 50&Più Udine, segreteria viale Duodo 5, tel. 0432/538707.