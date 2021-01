Visite saltate causa Covid: serve un piano straordinario

"Siamo preoccupati per il blocco dell'attività ordinaria e l'allungamento dei tempi delle liste d'attesa denunciati da sindacati e associazioni".



Lo affermano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, rimarcando in una nota come, "a causa dell'emergenza Covid-19, i tempi per ottenere una visita sono più che raddoppiati mentre chi si è visto sospendere una prestazione durante la prima ondata, ancora aspetta di vedersi fissato nuovamente l'appuntamento".



"Il problema delle liste d'attesa non è legato soltanto alla

pandemia: già a luglio scorso ce ne siamo occupati attraverso un'interrogazione, visto che il Friuli Venezia Giulia è stata tra le ultime a recepire l'apposito accordo Stato/Regioni - sottolineano i pentastellati -. E già nel giugno scorso abbiamo chiesto lumi alla Giunta Fedriga riguardo al tema delle visite bloccate a causa del Coronavirus".



"Riteniamo necessario predisporre un piano straordinario per recuperare le liste d'attesa, anche attraverso il coinvolgimento dei professionisti. Non è accettabile - conclude la nota del Gruppo consiliare M5S - che i pazienti siano costretti a rivolgersi al privato per effettuare una visita o, peggio ancora, dover rinunciare a farsi curare".