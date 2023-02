Vittorino Andreoli e Gianfranco Sinagra per 'Caffè corretto Scienza'

Caffè corretto Scienza. La curiosità rende liberi prosegue con il quinto e ultimo incontro del suo palinsesto “dal vivo”, dal titolo Fidati del tuo cuore - Gli aspetti medici della funzione cardiaca e le variazioni indotte dalle emozioni. L’appuntamento, libero e gratuito, si svolgerà presso la Sala del Ridotto del Teatro Verdi di Pordenone venerdì 17 febbraio dalle 18 alle 20 (Via Roma, 3 Pordenone). L’evento è patrocinato dal Comune di Pordenone.

La rassegna, ideata dall’Università di Trieste e finanziata da Regione, prevede un ciclo di cinque incontri con il pubblico in altrettanti comuni del Friuli Venezia Giulia (calendario completo).

L’incontro prevede un dialogo tra Vittorino Andreoli, psichiatra e scrittore, e Gianfranco Sinagra, docente di cardiologia dell’Università di Trieste, sulla correlazione tra gli aspetti emotivi e medici della funzione cardiaca. La variabilità della frequenza cardiaca, ovvero la misura del tempo che trascorre tra due battiti successivi, non è costante.

C’è una forte relazione con le emozioni: ad esempio, quando sperimentiamo stress e rabbia, frustrazione, dispiacere o ansia, il ritmo cardiaco diventa infatti caotico e disordinato. Il cuore è storicamente considerato come l’organo che genera i nostri sentimenti, mentre oggi sappiamo che è “vittima” di impulsi che originano nel sistema nervoso. Come definire un’emozione da un punto di vista psichiatrico e cardiologico? Esistono davvero degli stati d’animo che possono interrompere la funzione cardiaca? Un dialogo per provare a decodificare il legame tra cuore e cervello.

Moderatore della serata sarà il giornalista Marco Stabile, con la partecipazione di Katia Rupel, ricercatrice dell’Università di Trieste. Il format del dialogo verrà arricchito da alcuni video-contributi registrati in collaborazione con gli studenti di medicina dell’Università di Trieste, contenenti domande per i relatori e interpretazioni personali del tema della serata.

L’incontro verrà introdotto da Daniela Pavan, direttrice della cardiologia di Pordenone, e dal responsabile scientifico dell’iniziativa Matteo Biasotto, docente dell’Università di Trieste. La serata si avvale della collaborazione di Bonawentura/Teatro Miela di Trieste.

Un dialogo sulla ricerca scientifica e sulla comunicazione e divulgazione della stessa, per rafforzare fiducia e consapevolezza nei cittadini.

Gianfranco Sinagra è nato e si è laureato in medicina a Palermo, per poi specializzarsi in cardiologia all’Università degli Studi di Trieste. Dirige la struttura complessa di cardiologia, il dipartimento cardiovascolare e la scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. È molto attivo nel campo della ricerca cardiologica, nell’ambito della quale ha pubblicato numerosi articoli su riviste di rilevanza internazionale.

Vittorino Andreoli è nato a e si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova. È specialista in Psichiatria e in Neurologia. Ha svolto attività di ricerca presso l'Istituto di Farmacologia dell'Università di Milano, presso la Cambridge University e il Cornell Medical College di New York. Ha svolto attività clinica come psichiatra, è docente universitario, fondatore e membro di importanti società scientifiche del settore, tra cui la New York Academy of Sciences. È autore di numerosi saggi e grande esperto del cervello e della mente umani.

Marco Stabile è giornalista professionista dal 2009. Conduttore del TG di Telequattro e di programmi come “Bagolando” e “Il caffè dello sport”. Ha condotto due edizioni del talk show di divulgazione scientifica “Caffè corretto Scienza”. Attualmente è coordinatore della redazione di Telequattro. Ha collaborato con numerose testate quali: ANSA, LA7, Telechiara e Tele8.