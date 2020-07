Vivere con significato ed equilibrio

Vita, Conoscenza e Mistero, di cui abbiamo trattato anche in questo articolo è un libro scritto da Guido Tonizzo e pubblicato nel 2018 dall’editore vicentino Caosfera edizioni.

L’autore ha intervistato, nel corso di ben cinque anni, tra il 2013 e il 2018, autorevoli personalità nell'ambito della scienza, della religione, della medicina, ed altri ancora, sul senso della vita, confrontandosi sulle più importanti domande annesse a questi argomenti, e portando tutta questa conoscenza in questo libro.

Tra le varie voci ospiti del testo vi è spazio anche per esponenti della Chiesa: uno di questi è Pierluigi Di Piazza, che opera a Zugliano e che gestisce inoltre il Centro Balducci.

In merito alla ricerca del senso della vita Di Piazza, tra le varie considerazioni interessanti, dice: "Lo scopo della mia vita (...) è vivere con significato e con equilibrio interiore positivo e



comunicare attorno segni di umanità buona e positiva. Questa prospettiva elimina ogni forma di egoismo".Un percorso di vita sia interiore sia collegato al resto del mondo, quindi. L'intervista è molto profonda e piacevole, come le altre contenute nel libro. Prossimamente, qui su Il Friuli,conosceremo alcuni altri ospiti presenti in "", esplorando così ulteriormente questo lavoro, che di fatto è un'inchiesta sui temi fondamentali.Vita, Conoscenza e Mistero, da un lato è scritto per chiunque stia "cercando" e voglia alcune risposte, o cerchi "nuove domande". Dall'altro è un aiuto in quanto sprona il lettore a prendere in mano un aspetto fondamentale della vita, cioè cosa si pensa della vita stessa, dato che questo influisce poi sulle nostre scelte e quindi su come, questa vita, la viviamo.In modi diversi e secondo vari canali, quindi, il mental coach Tonizzo apporta stimoli di miglioramento personale, da cogliere. Gli interessati possono visitare questo link: