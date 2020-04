Volontari Abio Udine, 'lontani ma vicini' ai piccoli pazienti

I volti sorridenti che vedete nelle foto appartengono a persone che portano quotidianamente un sorriso nel reparto di pediatria dell'Ospedale di Udine. Sono i volti sorridenti dei volontari Abio Udine, l'Associazione Bambino In Ospedale, che in questi giorni di isolamento causa Coronavirus hanno dedicato tre composizioni fotografiche ai loro amici bambini, ma anche alle famiglie dei piccoli ricoverati in pediatria, per lanciare dei messaggi di speranza.

Affrontare un ricovero, lungo o corto che sia, non è facile nemmeno per un adulto, figuriamoci per bambini e ragazzi. In condizioni di normalità, i volontari Abio tengono compagnia ai piccoli pazienti, con giochi, piccole attività che siano d'aiuto per alleviare la sofferenza, stemperare la paura e far trascorrere più velocemente la degenza.

Ora, però, che il Coronavirus impone in tutti gli ambiti, compreso quello ospedaliero, misure severe di distanziamento sociale, far compagnia ai bambini ricoverati non è più possibile con le stesse modalità di sempre.



Per questo, Abio Udine, regalando un collage fotografico per abbracciare virtualmente i piccoli pazienti. Ogni volontario, tenendo in braccio una lettera colorata o un simbolo, ha contribuito così a comporre tre messaggi di speranza destinati a tutti: