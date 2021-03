Volontari della Protezione civile in coda per il vaccino

Piccoli nuovi disguidi al centro vaccinale allestito alla Fiera di Udine. Dopo i ridardi nelle somministrazioni accumulati ieri, con circa un'ora e mezza di attesa, oggi le cose non sembrano andare meglio.

Da questa mattina, sono iniziate le inoculazioni previste per la Protezione civile regionale, grazie ai sei vaccinatori che per tutta la giornata sono stati messi a completa disposizione per le iniziezioni di AstraZeneca destinate a un migliaio di volontari.

L'alto numero di prenotazioni, però, sta creando un inevitabile ritardo rispetto alle inoculazioni previste sulla tabella di marcia. Al momento, le somministrazioni si stanno svolgendo con circa due ore di differita rispetto all'orario previsto sulle prenotazioni.

Le code formatesi all'esterno e all'interno del padiglione 8, in via della Vecchia Filatura, a Martignacco, si stanno piano piano sfoltendo. E tutto si sta svolgendo con grande pazienza e serenità, ovviamente nel pieno rispetto del distanzamento interpersonale previsto dalle normative anticovid.