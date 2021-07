Waterfront, il porto dal nuovo al vecchio

Raccontare il Porto di Trieste insieme a quello di Monfalcone costituisce un elemento chiave per far conoscere la storia della città e la sua posizione nel panorama geopolitico del passato, del presente e del futuro. E’ questo il fulcro del progetto Waterfront di Bonawentura sc con il contributo della Regione e di PromoturismoFvg in collaborazione con il Comune di Trieste, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone, l’Università di Trieste, l’associazione Stazione Rogers, Coop Alleanza 3.0 e Bcc di Staranzano.

Il Porto con i suoi 300 anni di Storia e la sua attuale e vivace attività risulta un bacino ricchissimo di storie marinare, di vicende storiche, di sensazioni poetiche, di suggestioni rispetto all’architettura e all’urbanistica con le quali costruire delle situazioni spettacolari e dei percorsi esperienziali, unici e ricchi di stimoli.

Il progetto si articola in due fasi: uno spettacolo multimediale immersivo “Waterfront Storie di uomini, di porti e di città” e una serie di momenti narrativi e spettacolari in collaborazione con l’Associazione Stazione Rogers e l’Università degli Studi di Trieste.

Lunedì 9 e martedì 10 agosto, alle 21, alla Sala “Lelio Luttazzi” nel Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste sarà presentato lo spettacolo “Waterfront Storie di uomini, di porti e di città”. Un evento multimediale che, attraverso gli occhi della telecamera con l’uso della tecnica di ripresa a 360°, fa entrare lo spettatore nel vivo dell'odierna attività del Porto Nuovo con i più recenti progetti di ampliamento come: la piattaforma logistica, il Molo VIII e l'estensione al Porto di Monfalcone. Alle suggestive proiezioni del Porto Nuovo si alternano inediti filmati dell’archivio Venier e della Cineteca di Gemona con fotografie d'archivio dell’Autorità portuale e della Fototeca del Comune di Trieste. Si ripercorrono i punti salienti dei 300 anni di storia della portualità dell'Alto Adriatico, mentre si dipana il racconto a due voci dell'evoluzione della città e si narrano le vicende dei lavoratori e dei personaggi che hanno fatto grande Trieste e il suo porto.

Dalla concessione del regime di porto franco alla gloriosa storia della cantieristica locale, dalle riforme di Maria Teresa d’Austria all’apertura del Canale di Suez, dal “crogiuolo di razze” commerciale, imprenditoriale e marinaro che ha fatto la storia dei commerci e della navigazione del nostro territorio fino alla modernità dello scalo internazionale dei giorni nostri. Un narrazione per parole e immagini che miscela l’antico e il moderno in un racconto avvincente, divertito e divertente di una città e del suo porto e di tre secoli di storia intensamente vissuti tra il mare e la terraferma.

L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Trieste, che ha anche messo a disposizione lo spazio della “Sala Luttazzi” nel Magazzino 26 del Porto Vecchio, luogo simbolo dove allestire uno spettacolo sul tema.

Lo spettacolo, prodotto da Bonawentura, è organizzato in collaborazione con la società Incipit che ha un’esperienza pluriennale nel campo della produzione audiovisiva e con l’esperto in realtà immersive e “VR” Antonio Giacomin. La regia dell’intero evento è a cura della regista Sabrina Morena con la drammaturgia di Stefano Dongetti e la partecipazione degli attori Giustina Testa e Maurizio Zacchigna.

I biglietti saranno disponibili in prevendita online su www.vivaticket.com. Inoltre è possibile effettuare una prenotazione telefonando allo 040365119 (lunedì-venerdì / 9.00-17.00) o scrivendo a biglietteria@miela.it. Riduzioni per le Associazioni convenzionate tra cui i soci Coop.

In collaborazione con l’Università di Trieste e l’associazione Stazione E.N. Rogers, particolarmente attenta ai temi inerenti l’architettura e la città, saranno organizzati dei momenti narrativi e spettacolari in cui un attore e degli esperti in materia racconteranno la storia dei luoghi, affrontando i temi della sostenibilità ambientale e della portualità. Gli eventi, a cura di Laura Forcessini con la responsabilità scientifica del prof. arch. Giovanni Fraziano, ordinario di progettazione architettonica e urbana, nonché presidente dell’associazione Stazione E.N. Rogers, saranno proposti in stretta collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e con Coop Alleanza 3.0. A Stazione E.N. Rogers, tra questi anche una degustazione di prodotti del territorio a marchio Coop.

Tre gli incontri/spettacolo incentrati sui temi della sostenibilità, della portualità e del paesaggio: mercoledì 15 settembre a Monfalcone in una sala dell'Autorità portuale; martedì 28 settembre a Trieste alla Stazione Rogers; mercoledì 20 ottobre a Trieste presso Torre del Lloyd.

“Sosteniamo con entusiasmo al progetto ‘Trieste Waterfront’. Coop Alleanza 3.0, proprio in quanto cooperativa, è radicata sul territorio, è legata alle Comunità che lo vivono e favorisce lo sviluppo locale. Crediamo che raccontare la storia passata di un porto significhi anche celebrare il futuro di una città, di una comunità e del suo mare: sicuramente il Porto Vecchio rappresenta per la città di Trieste una opportunità di sviluppo senza uguali. Proprio allo sviluppo sostenibile e alla salvaguardia del mare è dedicata anche la campagna “Un mare di idee per le nostre acque”, promossa da Coop insieme a LifeGate. L’iniziativa, che si concluderà a Trieste in occasione della Barcolana, punta a recuperare 23 tonnellate di rifiuti in un anno grazie all’installazione di 34 nuovi Seabin. Iniziative diverse, un unico obiettivo: contribuire concretamente ad una nuova cultura dell’ambiente, come patrimonio da tutelare, come memoria del passato e come risorsa per il futuro”, commenta Nico Costa, Consigliere di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0.