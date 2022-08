West Nile virus, nessun caso a Fiume Veneto

Il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, fa il punto della situazione in merito al West Nile virus. "Al momento - precisa la prima cittadina - nel territorio comunale non sono stati segnalati casi. Se dovessero verificarsi, saranno la Regione e la Direzione sanitaria a organizzare eventuali iniziative di bonifica".

"L'Amministrazione sta procedendo con l'attività larvicida, programmata ogni 21 giorni. Ricordo a tutti i cittadini che possono ritirare gratuitamente in farmacia i kit per gli interventi per combattere le zanzare su terreno privato".