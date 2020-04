WhatsMum, servizio di aiuto alle future mamme

La Struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Daniele-Tolmezzo, in collaborazione con la SO Comunicazione aziendale, avvia un servizio di informazione per le future mamme. Il servizio si avvale di WhatsApp, attraverso cui verranno inviati a scadenze programmate una serie di indicazioni e consigli rispetto agli argomenti tipici della gravidanza.

Ci spiega l’idea la coordinatrice dell’Ostetricia e Ginecologia, Lucia Pecci: “Questo è un periodo quasi surreale che ci ha visti inaspettatamente travolti tutti da questo evento epocale chiamato pandemia da nuovo Coronavirus (COVID–19) e che in pochi giorni ha cambiato radicalmente il quotidiano di tutti noi e di tutto il mondo. L’incertezza e la paura sono sentimenti che ci accomunano ogni giorno ma noi continuiamo a portare avanti la nostra missione. Mediante questo strumento vorremmo giungere ai nostri utenti, per far sapere che porteremo a termine insieme il percorso intrapreso".

"Vogliamo fornire informazioni chiare e aggiornate, tenendo conto che viviamo una situazione costantemente mutevole, che rende qualche volta obsoleto oggi ciò che è stato detto solo ieri. Spiegheremo come accedere agli ambulatori per prestazioni programmate e/o urgenti, e come e quando accedere in Reparto. Nell’impossibilità al momento di fare i corsi di preparazione al parto, affronteremo con questo strumento alcuni degli argomenti abitualmente trattati, sia sulla gravidanza che nel periodo post parto e puerperio", spiega Pecci.

"Cercheremo di rispondere, per quanto possibile alle domande più frequenti che in questo periodo ci sono state poste mediante contatto telefonico dalle mamme in attesa e dalle puerpere, inserendo anche gli elementi specifici dell’emergenza sanitaria, unitamente alle informazioni e consigli di prevenzione per la gravidanza parto e puerperio".

Il servizio sarà attivato nei prossimi giorni, sarà la stessa coordinatrice a informare le mamme sulle modalità di iscrizione e partecipazione a WhatsMum.