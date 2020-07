Yoga all'aperto a Colloredo di Faedis, il 14, 16, 28 e 30 luglio, dalle 18:30 alle 19:30. L'Agriturismo L'uva e le stelle, in via Case Colloredo, a Colloredo di Faedis.

L’Associazione Mantra, centro ricerca e divulgazione yoga, in collaborazione e con il patrocinio della Proloco di Colloredo di Soffumbergo propone un percorso Yoga condotto da Chiara Antonia Gorla, insegnante della Federazione Italiana Yoga, responsabile regionale della stessa e coordinatrice per il Friuli Venezia Giulia di Assoyoga con specializzazione in Yoga-terapia presso l’Istituto Yoga-Wellness e certificato di formazione in Yoga-therapy dell’'Istituto Vivekananda Yoga Therapy S-Vysa Yoga University.