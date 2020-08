Yoga e trattamenti rilassanti con Sounds in silence

Un pomeriggio in cui dedicare del tempo alla cura di sé e immergersi nel silenzio, nei suoni e nella pratica di attività rilassanti, tra yoga e bagni di gong, reiki e massaggi sonori, pic nic e degustazioni guidate di vini. L’originale iniziativa, che prende il nome di “Sounds in silence”, è organizzata per sabato 8 agosto, dalle 14.30, da Altronde di Stefano Dalan, e si terrà negli spazi all’aperto dell’Azienda vinicola Il Poggio di Villalta di Fagagna. L’intento, soprattutto in questo momento post lockdown che ha aumentato di molto anche i livelli di stress, è proprio consentire ai partecipanti di sperimentare (o approfondire per chi le conosce già) in un'unica giornata una serie di pratiche e trattamenti, riassunti nel concetto di “attività olistiche”, ossia che considerano le persone nel loro insieme di aspetti fisici ed emotivi, mirando a riportarle in armonia con se stesse, con gli altri e con l’ambiente. Non vuole essere affatto una fiera, che richiama atmosfere più frenetiche e deconcentranti, bensì un “contenitore” di opportunità per meditare e ritrovarsi, in vero relax e tranquillità e in un luogo già di per sé ideale.



L’appuntamento, adatto ai conoscitori ma anche ai “semplici” curiosi, avrà un biglietto unico che consentirà la pratica di tutte le attività, ovviamente nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e distanziamento “anti-Covid”. Ci sarà un biglietto a prezzo ridotto per chi si prenoterà entro il 31 luglio, quindi è conveniente approfittare e iscriversi subito. Tutti i dettagli per le singole attività, le modalità e i costi sono specificati nella pagina-evento su Facebook, cercando “Sounds in silence”.Le degustazione guidate di vini saranno alle 15 e alle 16.50 con prezzo a parte, così come la cena a cura del Poggio, per chi vorrà. Sarà possibile comunque portarsi anche la cena al sacco. Ci si potrà prenotare anche solo per l’evento finale della giornata, “Gong & stars” alle 22.30, per concludere la giornata rilassandosi al concerto emozionale di gong sotto le stelle. Tutto avverrà nel rispetto del luogo e del silenzio e, per garantire le migliori condizioni di concentrazione e relax, non sarà possibile usare il cellulare.Le attività saranno curate da Andrea Tosi e Ilaria Lenzini di Musicalchimia (Bologna), Stefano Dalan di AltrOnde per le esperienze sonore e il massaggio sonoro armonico (secondo il metodo Albert Rabenstein), sempre Ilaria Lenzini per il reiki, Federica Pisu di Vitality Dance&fitness per lo Yoga, Diego Gualtiero Tassi per il labirinto sciamanico, Francesca Angelici per i tarocchi.