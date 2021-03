Riparte da martedì 2 marzo in una nuova veste digitale uno dei corsi più richiesti di CasaViola: Yoga per caregiver. Il corso si svolgerà sulla piattaforma digitale caregiveracademy.it e prevede dieci incontri che in programma ogni martedì dalle 16:00 alle 16:45. Utile per ridurre i livelli di ansia, praticare Hatha Yoga migliora il benessere psicofisico e allevia lo stress e gli altri sintomi tipici di chi si prende cura di una persona con demenza.

Accompagnati dall’istruttrice di Yoga Giuliana Balbi, che collabora con CasaViola fin dalla sua apertura, durante le lezioni sarà possibile conoscere e sperimentare questa pratica di rilassamento. L’obiettivo è quello di acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo e del proprio respiro attraverso semplici asana (posture), accompagnate dalla sincronizzazione movimento-respiro.



Per iscrizioni e informazioni: 040/362766 o casaviola@debanfield.it