‘Folkest’ chiude con i progetti in Cadore

Dopo il Friuli e l’Istria, Folkest chiude la sua 41a edizione nel vicino Veneto, con uno sconfinamento ai piedi delle Dolomiti, già anticipato a inizio luglio con il concerto degli scozzesi Hoodman Blind. Sabato 10 ad Auronzo, l’International folk festival organizza una serata interamente dedicata alla musica delle comunità delle aree ladine e friulane con una formazione locale, i Na Fuoia, e tre che hanno fatto la storia della rassegna, oltre che del ‘folk revival’ in regione e a livello nazionale: La sedon salvadie, guidata da Andrea Del Favero, il direttore artistico di Folkest, il Grop Tradizionâl Furlan e i Carantan.

Domenica 25 il bis con il chitarrista veneto Alberto Grollo e Five Strings Quintet che presenteranno la ‘Sinfonia delle Dolomiti’: una lunga suite nata da suggestioni di matrice classica che sfociano verso altri stili musicali, in un viaggio immaginario attraverso boschi, vette, cenge, rifugi, paesi. Un tributo allo splendore delle montagne in occasione, tra l’altro, delle celebrazioni per il decennale della nomina delle Dolomiti a patrimonio dell’Unesco. Con le suddivisioni territoriali, le tradizioni culturali, la lingua, le regole e la Magnifica Comunità, il Cadore è un territorio che si presta a un progetto culturale e turistico come quello di Folkest, che porta abitualmente concerti in località di alto valore ambientale, urbanistico e architettonico. Nel 2020, l’intero territorio cadorino sarà coinvolto in un progetto di valorizzazione degli artisti che già lavorano in loco.