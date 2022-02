‘Que serà’ in prima regionale a Gradisca d'Isonzo

Il prossimo appuntamento al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo è fissato martedì 8 febbraio, alle 21, con la prima regionale dello spettacolo ‘Que serà’ di Roberta Skerl con Paolo Triestino, Edy Angelillo e Roberto D’Alessandro, con la regia dello stesso Triestino.



Lo spettacolo sarà poi proposto anche nel Circuito ERT: il 13 febbraio a Prata di Pordenone e il 14 febbraio a Gemona del Friuli (per dettagli https://ertfvg.it).



Un’occasione imperdibile per gli amanti del bel teatro con tre interpreti capaci di parlare, attraverso i personaggi, di problematiche importanti con una la giusta dose di ironia e una naturalezza rara.



Metti tre amici, da sempre e per sempre. Metti una cena d’estate tra profumi e note brasiliane, perché l’allegria non manchi. Condisci il tutto in un giardino ad accogliere le parole, le risate ed i pensieri di Filippo, Giovanni e Ninni. Aggiungi infine che improvvisamente tutto cambi perché qualcosa di imprevisto, di molto imprevisto, accada e che ci si chieda cosa siamo disposti a fare per il nostro migliore amico. Ecco così servito QUE SERA’, uno straordinario racconto di amicizia e, soprattutto, di vita. Roberta Skerl affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi scomodi ma di grandissima attualità.



Sul palco Paolo Triestino (anche regista), Edy Angelillo e Roberto D’Alessandro, tre attori di lunga esperienza di commedia d’autore a restituirli con passione.Una commedia dalle mille sfumature che riesce a condurre lo spettatore ad esplorare molti sentimenti, dalla risata al coinvolgimento emotivo il passo è breve.Le prevendite al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo sono aperte il martedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30, e un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Per entrare a teatro sarà necessario esibire il green pass e indossare una mascherina Ffp2.