‘The french dispatch’ di Wes Anderson al Comunale di Cormons

Prosegue la rassegna CircuitoCinema che ArtistiAssociati propone in collaborazione a Visioni d’Insieme, grazie al sostegno della Regione Fvg: il lunedì sera, al Teatro Comunale di Cormons, le proiezioni saranno uniche, alle 21. Per l’accesso alle proiezioni al posto assegnato è necessario essere in possesso di Green Pass. La certificazione dovrà essere esibita al personale della biglietteria, in formato digitale o cartaceo, al momento dell’acquisto del biglietto. Si invita il pubblico a raggiungere il teatro un po’ in anticipo per effettuare la registrazione prevista dal protocollo Covid. La cassa aprirà un’ora prima dell’inizio proiezione.



La rassegna proseguirà lunedì 13 dicembre con ‘The French dispatch’ di Wes Anderson con Benicio Del Toro, Adrien Brody e Tilda Swinton. La storia: alla morte del direttore di una redazione, il personale pubblica un memoriale che riporta le migliori storie realizzate dal giornale nel corso degli anni: un artista condannato all’ergastolo, rivolte studentesche e un rapimento risolto da un cuoco. È il decimo film di Anderson ed è stato definito una “lettera d’amore al giornalismo e ai giornalisti”. Racconta, infatti, vicende e personaggi legati alla redazione parigina del quotidiano French Dispatch, edizione europea dell’americano Evening Sun di Liberty, Kansas. La storia segue tre distinte linee narrative che danno vita a una raccolta di racconti, pubblicata dal magazine, nel corso di alcuni decenni del XX secolo. Siamo a Ennui-sur-Blasé, cittadina francese dove ha sede la redazione, che tratta argomenti di vario tipo, da articoli di politica mondiale, fino a quelli di cronaca, toccando temi di cultura generale, come arte, moda, cucina e storie di vita. Quando il direttore del giornale muore, i redattori decidono di pubblicare un numero commemorativo, che raccolga tutti gli articoli di successo che il French Dispatch ha pubblicato negli ultimi anni. Tra questi il film approfondisce tre episodi in particolare: il rapimento di uno chef, un artista condannato al carcere a vita per un duplice omicidio e un reportage sui moti studenteschi del ’68.



Chiuderà la terza tranche di titoli, lunedì 20 dicembre, il film di ‘Madres parallelas’ di Pedro Almodovar con Rossy De Palma, Penelope Cruz e Milena Smit.