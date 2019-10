Nell’anno che celebra Leonardo, Woodstock e la caduta del muro di Berlino, c’è anche il 30° anniversario del debutto nel mondo dello spettacolo, nel 1989, nel duo comico pordenonese I Papu, un sodalizio artistico che per quasi un decennio è stato anche protagonista sul palco di Zelig con la sua comicità che si nutre di aspetti di vita quotidiana. Non ce siamo dimenticati, certo, ma Andrea Appi e Ramiro Besa hanno deciso di soprassedere, impegnati in una fittissima serie di appuntamenti a tappeto in regione, da De Bes Top Off a tutti gli altri spettacoli.

“E’ vero, sono stati 30 anni a maggio – ricorda Andrea – Però festeggeremo il prossimo anno: abbiamo fatto 30, faremo 31…”.



Avvolgiamo il nastro della memoria: meglio oggi o allora?

“Forse all’epoca era tutto un po’ più semplice, specie se fai il confronto su quanto sia complicato entrare nel sito di Enel Energia… Io e Ramiro ci siamo trovati, anche se ci conoscevamo dai tempi della scuola: ci dobbiamo molto l’un l’altro. Oggi portiamo avanti tanti spettacoli in gran parte auto-organizzati: è il nostro lavoro e il fatto di essere passati da Zelig e Colorado alla provincia non ci tocca. I fotografi non sviluppano più le pellicole, ma fanno ancora il loro lavoro. E se facevo il boia quando hanno abolito la pena di morte? Devi saper cambiare, non piangerti addosso…”.



Cosa state raccogliendo nelle serate sul territorio?

“Abbiamo capito che la gente ha sempre bisogno di ridere, però a noi piace metterci nei guai. Stiamo preparando tante cose diverse: uno spettacolo sulla burocrazia, uno sui minatori di Prata in Belgio, uno sulla sicurezza sul lavoro e in casa, uno sui ‘ragazzi della panchina’ di Pordenone, e poi saremo anche al Festival della scienza di Trento. Si parte da argomenti tosti e poi si vedono le reazioni della gente. La piazza e il teatro sono la soluzione naturale: noi siamo di sinistra, ma viviamo molto ‘di destra’, nel libero mercato. Devi saper far tornare la gente: il valore delle idee è fondamentale, perché per la tecnica, oggi, Cordenons vale Hollywood”.



Quando avete capito che potevate provare qualcosa di diverso’?

“Il cambiamento è arrivato con Un prete ruvido, storia di donLozer, parroco di Torre ‘impegnato’ e attento al sociale. L’apparente seriosità unita alla comicità è la strada giusta: se fai cose belle, la gente ti segue, ma non devi seguire luoghi comuni, mode, stereotipi. Il taglio giusto è sempre quello popolare”.



Ah: quindi avete capito cosa voglia dire veramente ‘popolare’?

“Significa che devi attirare, stuzzicare, stimolare. Non è solo il tormentone o il Bagaglino. Per me significa soprattutto ‘che fa parlare’...”.



E la Tv?

“Resta un mezzo straordinario, anche se può essere un’arma a doppio taglio che rischia di ingabbiarti. Ancora adesso ci dicono ‘che ridere, vi vediamo su Telefriuli e noi a spiegare che ora siamo su Antenna 3. Però il semplice fatto che ricordino cose di 20 anni fa è grandioso”.



Quindi è scientificamente provato: i friulani hanno il senso dell’umorismo!

“Sì, anche se non sono allenati. Le persone ironiche e intelligenti ci sono: mancano i posti, un circuito serio e gli imprenditori, che invece sono in Veneto. Pensa che là facciamo anche ‘giropizza con i Papu’: 20 euro pizza, birra e spettacolo. Quasi quasi ci vado anch’io…”.