‘Alice nel paese delle meraviglie’ al Teatro Comunale di Cormons

Nell’ambito della rassegna dedicata alle famiglie Sipario Ragazzi il prossimo appuntamento al Teatro Comunale di Cormons è fissato per domenica 20 febbraio, alle 16, con la compagnia Gruppo Pantarei che proporrà ‘Alice nel paese delle meraviglie’ di Enrico Saretta con Barbara Scalco, Davide Lazzaretto, Guido Sciarroni e Marco Mattiazzo per la regia di Paolo Bergamo.



La compagnia propone uno spettacolo di teatro d’attore e di figura e con baracca, burattini e costumi di Damiano Zanchetta.



Cosa si fa quando si vede un coniglio bianco con il panciotto che sfreccia sul prato consultando un orologio da taschino? Lo si segue, naturalmente. Comincia così l’avventura di Alice in un bizzarro mondo popolato di animali parlanti e regine irose, disseminato di fiori strampalati e dove è sempre l’ora del tè. Alice è una bimba come tante, ma al contempo è un’eroina. Da anni abbandona i pomeriggi al parco per inseguire il Bianconiglio fin giù nelle viscere della terra. Ma la sua discesa è un lento passaggio dal mondo del reale a un mondo fantastico, sì, a un Paese... delle Meraviglie. Soltanto che la nostra Alice adesso è cresciuta, è ormai sicura di sé e ha voglia di diventare grande. Ma privato della sua fantasia il Paese delle Meraviglie non ha motivo di esistere, è in pericolo. E così lo sono anche i suoi amici, soprattutto il Bianconiglio, il gatto e quel matto del Cappellaio. Riuscirà la nostra Alice a ritrovare la gioia di meravigliarsi come un tempo? A rituffarsi in quel fantastico mondo dove i sogni si toccano con le dita? In una scenografia in continua trasformazione, seguiremo Alice immergersi in un mondo fantastico, una realtà dove tutto può accadere.