‘Be Afraid Horror Fest’: un weekend di puro terrore

Arriva in Friuli il primo festival in assoluto di cinema internazionale interamente dedicato all’horror: Be Afraid Horror Fest. Da venerdì 15 a domenica 17 al Kinemax di Gorizia, un weekend di puro terrore tra film in anteprima nazionale, ospiti, mostre ed eventi, organizzato dal regista friulano Federico Scargiali. In tutto saranno 23 i paesi coinvolti per 10 lungometraggi e 22 corti, dall’America all’Asia passando per l’Europa, con imperdibili pellicole cult degli anni ‘90 recentemente restaurate. Nomi di rilievo per gli appassionati del genere, dalla giuria (Kurando Mitsutake, Andreas Marschall e Brian Trenchard-Smith) agli ospiti come il regista australiano Tony D’Aquino, l’editore specializzato in horror Alessandro Manzetti e il regista friulano Lorenzo Bianchini (Custodes Bestiae, Oltre il guado...). All’interno del cinema sarà allestita anche una mostra di locandine originali e ci sarà la possibilità di giocare ad alcuni videogiochi vintage rigorosamente a tema horror.