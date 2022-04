‘Beat per cuori giovani’, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per ‘Beat per cuori giovani’, laboratorio di pratica teatrale per ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado ideato da ArtistiAssociati e condotto da Elisa Menon (attrice, regista, esperta di teatro sociale e partecipato).



Nel corso di questo laboratorio teatrale suddiviso in 6 moduli, saranno forniti gli strumenti base del lavoro dell’attore: la creazione scenica e l’incontro. Si lavorerà con il corpo esplorando il mondo delle emozioni e della creatività, immaginando un racconto teatrale che sarà condiviso in un evento pubblico.



Da maggio a giugno si svolgerà la prima parte, alla Sala Bergamas di Gradisca d’Isonzo, che svilupperà tre moduli: Il corpo; Il gruppo; La voce. Questo il programma: venerdì 13 e sabato 14 maggi; venerdì 20 e sabato 21 maggio; venerdì 10 e sabato 11 giugno 2022. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 16 alle 19.



L’iscrizione è riservata ad un massimo di 15 iscritti. Per l’iscrizione sarà necessario compilare il form presente sul sito artistiassociatigorizia.it al link https://lsaaonln6dn.typeform.com/to/sY1OnOeZ?typeform-source=www.artistiassociatigorizia.it.



I 3 moduli finali saranno programmati in un secondo momento. Per informazioni teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it (0481/532317 interno 1) a partire da ottobre 2022.