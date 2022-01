‘E’ stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino a Cormons

Prosegue la rassegna CircuitoCinema che a.ArtistiAssociati propone in collaborazione a Visioni d’Insieme al Teatro Comunale di Cormons ogni lunedì con proiezione alle 21.



Lunedì 17 gennaio sarà proposto ‘E’ stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino con Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Ciro Capano, Enzo Decaro, Carmen Pommella, Biagio Manna, Lino Musella, Alfonso Perugini, Sofya Gershevich, Paolo Spezzaferri, Rossella Di Lucca, Antonio Speranza.



Il ragazzo avrà l’occasione di vivere uno dei sogni più grandi degli amanti del calcio, quando giunge nella sua città il goleador Diego Maradona, ma a questa grande gioia si accompagnerà una tragedia inaspettata, che sconvolgerà la sua vita. Ma il destino gioca brutti scherzi e Fabietto avrà modo di imparare come, in questo caso, felicità e sconforto, gioia e tragedia siano intrecciate tra loro così tanto da determinare insieme il suo futuro… Il film è stato premiato al Festival di Venezia, ha ottenuto 1 candidatura a Golden Globes, ha ottenuto 3 candidature agli European Film Awards, ha ottenuto 1 candidatura a Satellite Awards, ha ottenuto 1 candidatura a Critics Choice.



Lunedì 24 gennaio sarà programmato ‘Diabolik dei Manetti Bros’, adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani.