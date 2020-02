‘Hollywood Burger’ con Iacchetti e Quartullo

Tra battute esilaranti ed episodi di vita tragicomica si svilupperà il prossimo appuntamento al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, mercoledì 19 febbraio, alle 21, che ospiterà la commedia targata La Contrada ‘Hollywood Burger con Enzo Iacchetti e Pino Quartullo (anche regista). Il testo di Roberto Cavosi, davvero divertente e pungente, fa leva su alcune domande.



Quanti possono dire di aver raggiunto le mete che si erano prefissati all’inizio della propria vita? Quanti possono essere pienamente soddisfatti per aver realizzato il proprio sogno?



In una mensa per artisti negli Studios ad Hollywood, due attori mitomani, assolutamente alla deriva ma tenacemente aggrappati al sogno del cinema, se ne dicono e ne fanno di tutti i colori; si passano e spalmano sui loro hamburger senape, maionese, ketchup, con un fare convulso e ingordo come la loro voglia di far parte, in un modo o nell’altro, della magia di Hollywood.



Un inserviente li tratta come fossero inutili ingombri, ma Leon e Burt non smettono di fare a gara con le loro disgrazie e disavventure, snocciolando improbabili aneddoti con attori e registi famosi di cui si fingono intimi amici.



Prevendite martedì dalle 17 alle 19 e mercoledì un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.