‘Il canto magico della foresta’ apre la rassegna SiparioRagazzi

Sarà una storia di amicizia e di condivisione ad aprire la rassegna ‘SiparioRagazzi’ al Teatro Comunale di Cormons, domenica 9 gennaio, alle 16: uno spettacolo prodotto da ArtistiAssociati, per la regia di Enrico Cavallero (anche autore) e Chiara Cardinali, con Letizia Buchini, Enrico Cavallero, Daniele Tenze.



Siamo nella foresta dell’Africa nera e la giovane Amilù deve cantare alla grande festa che ci sarà nel suo villaggio ma ahimè… le sue doti canore sono veramente scarse e inadeguate! Ecco che le corre in aiuto un vaso… ma non un vaso come tutti gli altri! Un vaso magico, un vaso parlante, capace di raccogliere al suo interno ogni tipo di suono. E sarà proprio questo vaso che spingerà Amilù ad inoltrarsi nella foresta e ad incontrare i maestri della musica… il bucero, la gru, il serpente Stive, l’upupa, il cuculo, il mangiamosche del paradiso… Imparando e ripetendo i versi di ciascun animale, Amilù comporrà una melodia originale e armoniosa che custodirà con cura nel suo vaso magico. Il rientro al villaggio la sua esibizione canora sarà un successo garantito!



La storia di Amilù è una favola divertente e gioiosa: un esempio per i bambini su come ogni difficoltà si possa superare con impegno e perseveranza. E’ anche un invito all'ascolto dei suoni che ci circondano: suoni che se vogliamo possono diventare una musica. Lo spettacolo affascina per l'utilizzo di variopinti e simpatici pupazzi e per i cambi di scenografia dai colori sgargianti, solari ed esotici proprio come i diversi ambienti della terra africana descritti dalla favola.