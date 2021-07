‘Il canto magico della foresta’ con ArtistiAssociati

Una canto molto particolare rapirà i piccoli (e grandi) spettatori della rassegna ‘Spazio Estate Ragazzi’, in programma della Corte Marco d’Alviano di Gradisca d’Isonzo, con inizio alle 21,con ingresso gratuito: lunedì 5 luglio sarà la volta de ‘Il canto magico della foresta’ prodotto da ArtistiAssociati, che vedrà la piccola Amilù alle prese con la preparazione canora da proporre alla grande festa che ci sarà nel suo villaggio. Ma ahimè… le sue doti canore risulteranno veramente scarse e inadeguate! Ecco che le correrà in aiuto un vaso… ma non un vaso come tutti gli altri! Un vaso magico, un vaso parlante, capace di raccogliere al suo interno ogni tipo di suono. E sarà proprio questo vaso che spingerà Amilù ad inoltrarsi nella foresta e ad incontrare i maestri della musica… il bucero, la gru, il serpente Stive, l’upupa, il cuculo, il mangiamosche del paradiso… Imparando e ripetendo i versi di ciascun animale, Amilù comporrà una melodia originale e armoniosa che custodirà con cura nel suo vaso magico. Il rientro al villaggio sarà un successo garantito!

La rassegna proseguirà lunedì 12 luglio, stesso posto stessa ora, con ‘Ucci! Ucci! Pollicino ed altre fiabe’.

Ricordiamo che in caso di mal tempo gli spettacoli saranno ospitati alla Sala Bergamas. Per partecipare alle rappresentazioni sarà necessaria la prenotazione inviando una mail a salabergamas@libero.it entro le ore 16 del lunedì della recita. Eventuali posti liberi saranno messi a disposizione del pubblico dalle ore 20.45.