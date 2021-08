‘Il giardino del Gigante’ per il gran finale di 'Insegui la tua storia'

La magica avventura di ‘Insegui la tua storia’ volge al termine con l’ultimo appuntamento di questa straordinaria maratona teatrale per ragazzi. L’ultimo appuntamento è fissato a Romans, martedì 10 agosto, alle 21 in piazza Candussi (in caso di maltempo nell’adiacente Auditorium Galupin). Per questo appuntamento gli adulti accompagnatori, e gli spettatori con più di 12 anni, dovranno essere provvisti di Green Pass per poter assistere agli spettacoli, sia all’esterno, sia – in caso di pioggia – all’interno.



La rassegna si concluderà con ‘Il giardino del Gigante’ del Gruppo Teatrale Pantarei con Davide Lazzaretto, Barbara Scalco, Paolo Bergamo che cura anche la regia. Un vecchio gigante, poco incline a socializzare, torna da un lungo viaggio e trova nel suo giardino una bambina. Incapace di accettare la sua compagnia, anzi, ritenendola un vero e proprio fastidio, caccia dalla sua proprietà la piccola intrusa e decide di erigere un muro per impedirle di entrare ancora a giocare nel giardino. D’incanto il suo bellissimo prato, che fin lì era stato baciato da un caldo sole primaverile, sprofonda in un gelido inverno, aggredito da raffiche di vento e pioggia. Solo un atto di bontà potrà riportare quel giardino in vita, un piccolo atto che possa scaldare il cuore del gigante. Protagonisti della nostra storia sono un vecchio gigante, scontroso e solitario, e una bambina, allegra e misteriosa.



Al centro di questo lavoro emerge la relazione tra queste due personalità, l’una protesa a difendere il proprio mondo, non più grande di un giardino, e l’altra invece propensa a socializzare, a scoprire nuovi mondi e a condividere nuove esperienze. Grazie a un linguaggio semplice, immediato e ricco di spunti comici, la nostra versione del celebre racconto di Oscar Wilde indaga il tema della relazione, dell’amicizia e della necessità di aprirsi all’altro per conoscere e scoprire la bellezza della condivisione.La rassegna è promossa da dodici Comuni del territorio regionale, con capofila il Comune di Romans, con il sostegno di APT – BCC Staranzano e Villesse – Fondazione CaRiGo, ed ha la direzione artistica di ArtistiAssociati.Prenotazione obbligatoria: entro le ore 19 del giorno di rappresentazione. Il modulo per la prenotazione è disponibile sul sito artistiassociatigorizia.it alla sezione Teatro Giovani/Insegui la tua storia. Eventuali posti liberi saranno messi a disposizione del pubblico dalle ore 20.30 presso il desk allestito all’ingresso dell’Evento.