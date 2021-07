‘Il magico bosco di Gan’ coi suoi alberi luminosi a Moraro

Il lungo viaggio dentro la magia del teatro continua: ‘Insegui la tua storia’ ci regalerà questa settimana altri due momenti indimenticabili.



Martedì 13 luglio, con inizio alle 21, a Moraro, al Parco Botanico di via Ciso Tuni (in caso di maltempo nella Palestra Comunale), l’Associazione Culturale Molino Rosenkranz, porterà in scena ‘Il magico bosco di Gan’. Circondati da grandi abeti luminosi, avvolti dai suoni del bosco… i bambini saranno accompagnati in un mondo di creature magiche e animali fantastici.



Giovedì 15 luglio, sempre alle 21, raggiungeremo Mariano del Friuli in località Corona, e ci accomoderemo sul sagrato della Chiesa di SS. Maria e Zenone in via della Chiesa 6 (in caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà nel Ricreatorio della Parrocchia di San Gottardo a Mariano, in via Roma 2). Qui Anà-Thema Teatro proporrà ‘Gino & Pino e la lampada di Aladino’. Lo spettacolo è tratto da uno dei più celebri racconti de ‘Le mille e una notte’ e ha la caratteristica di essere interattivo e di coinvolgere gli spettatori assicurando divertimento e riflessioni.



La rassegna è promossa da dodici Comuni del territorio regionale, con capofila il Comune di Romans, con il sostegno di APT – BCC Staranzano e Villesse – Fondazione CaRiGo, ed ha la direzione artistica di ArtistiAssociati.



Prenotazione obbligatoria: entro le ore 19 del giorno di rappresentazione. Il modulo per la prenotazione è disponibile sul sito artistiassociatigorizia.it alla sezione Teatro Giovani/Insegui la tua storia. Eventuali posti liberi saranno messi a disposizione del pubblico dalle ore 20.30 presso il desk allestito all’ingresso dell’Evento.