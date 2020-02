‘Il Rompiballe’ posticipato ad aprile

Dopo il grande successo de LA CENA DEI CRETINI, ecco ancora la coppia Pistoia-Triestino alle prese con un’altra esilarante creazione di Francis Veber prodotta da ArtistiAssociati in collaborazione con Fiore&Germano: IL ROMPIBALLE, in prima regionale, al Teatro Comunale di Cormons, slitta al prossimo 16 aprile (e non il 27 febbraio come previsto VISTA LA SOSPENSIONE IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA MINISTERIALE/REGIONALE PER CONTRASTARE L’ESPANSIONE DEL NUOVO CORONAVIRUS), alle 21. Nuove date anche per le piazze ERT: Lo spettacolo sarà in scena il 17 aprile all’Auditorium alla Fratta di San Daniele, alle 20.45; il 18 aprile all’Auditorium Comunale di Lestizza, alle 20.45 e il 19 aprile all’Auditorium Comunale di San Vito al Tagliamento, alle 20.45. La pièce, tradotta da Filippo Ottoni, vedrà in scena oltre a Nicola Pistoia e Paolo Triestino anche Antonio Conte, Loredana Piedimonte, Matteo Montaperto, Alessio Sardelli.



L’intreccio della commedia è travolgente: un aspirante suicida per amore ed un killer si trovano ad occupare due stanze comunicanti in un hotel, il primo per porre fine ai suoi giorni ed il secondo per porre fine ai giorni di qualcun altro dalla finestra della sua stanza. Ma il suo piano sarà sconvolto, appunto, dal “rompiballe” suicida. Attorno ai due protagonisti ruotano altre quattro figure magnificamente tratteggiate dall’autore: la ex-moglie dell’aspirante suicida, il nuovo compagno della medesima, il cameriere dell’Hotel ed uno stravagante poliziotto. Tra risate e colpi di scena, IL ROMPIBALLE riafferma il talento di Veber nel costruire commedie mai banali e capaci di regalare emozioni e grande divertimento.



Così spiegano il testo Pistoia/Triestino nelle note di regia: François Pignon, la “maschera” ideata dal genio di Francis Veber, parla al cuore di ciascuno di noi. Quel cuore che una volta pulsava per le piccole cose, per i nostri sogni più ingenui, per le grandi aspettative e che oggi invece batte sempre più flebile, perché sommerso da mille rumori: la fretta, l’arroganza, la volgarità, l’egoismo, la rabbia e la crisi profonda di tutto ciò che si può definire “bellezza”.Già in altro testo dello stesso autore che abbiamo affrontato (La cena dei cretini) il tema in fondo era lo stesso: l’arroganza contro il candore, i cattivi sentimenti contro i buoni, la violenza contro una mano tesa, beninteso, tra una risata e l’altra.Veber ha il dono dell’apparente leggerezza che, con mano sapiente, tratteggia l’umanità variegata che ci circonda e la rende affettuosamente risibile. La sua non è farsa ma commedia, nell’accezione più nobile del termine. I suoi progenitori sono Goldoni, Moliere, e più vicini a noi, Labiche e Feuydau. Proveremo a restituire al pubblico la Sua profondità leggera, quella che regala risate fino alle lacrime epperò anche un pizzico di malinconia per la gentilezza che abbiamo conosciuto o, forse, ci illudiamo di aver conosciuto. Non una sola nota volgare, in un mondo dove ormai tutto è volgarmente assordante. Proveremo a divertirci e divertire con intelligenza e garbo. Un inno alla bellezza, appunto, che siamo convinti alberghi ancora in ciascuno di noi.CORMONS: lunedì e venerdì dalle 17 alle 19 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.SAN DANIELE: In Auditorium la sera dello spettacolo a partire dalle 20. Prenotazione biglietti alla Biblioteca Guarneriana dal martedì al venerdì 9.00 - 12.00 e 14.30 - 18.15; sabato 9.00 -12.00.LESTIZZA: In Comune presso l’Ufficio Protocollo dalle 16.00 alle 18.00.SAN VITO AL TAGLIAMENTO: Punto IAT allo 0434/80251 (iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com) e in Auditorium la sera dello spettacolo a partire dalle 20.