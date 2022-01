‘Il vecchio e il mare’ in scena a Gradisca d'Isonzo

Nell’ambito della rassegna dedicata alle famiglie SpazioRagazzi il prossimo appuntamento al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo è fissato per domenica 23 gennaio, alle 16, con ‘Il vecchio e il mare’ della compagnia I guardiani dell’Oca.



Lo spettacolo vedrà in scena Tiziano Feola e Zenone Benedetto, con la regia dello stesso Zenone Benedetto. Le tecniche di rappresentazione usate saranno il teatro d’attore con pupazzi. Lo spettacolo racconta la storia di Santiago che pescava da solo su di una piccola barca a vela. Dall’ultima volta che aveva pescato un pesce trascorsero più di due mesi. Tutti gli abitanti del paese cominciavano a pensare che non era più capace d’attrarre a sé i grandi pesci, e che quindi fosse oramai in preda alla peggiore sfortuna.



Solo grazie alla solidarietà del giovane Manolo, il vecchio Santiago troverà la forza di riprendere il mare e continuare la sfida. Dopo una disperata caccia ad un enorme pesce spada, il vecchio dimostrerà di aver vinto la sua sorte avversa. Questo viaggio alla scoperta dei segreti del mare, sarà anche un viaggio capace di mostrare la incommensurabile vastità delle emozioni, della poesia e dei sentimenti che lo stesso mare evoca.