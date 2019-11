‘L’Orco puzza’ a Cormons apre la rassegna di teatro per le famiglie

Domenica 17 novembre, alle 16, il Teatro Comunale di Cormons ospiterà il primo appuntamento della rassegna SiparioRagazzi destinata a tutta la famiglia. In scena gli amatissimi interpreti della compagnia Fantateatro che proporranno ‘L’Orco puzza’. Questo spettacolo, in maniera stimolante e divertente, tratta il tema del rispetto per l’ambiente e per la natura e mira a trasmettere ai piccoli spettatori la consapevolezza che la nostra casa non finisce con le mura domestiche, ma prosegue idealmente per le strade della città e del mondo. Questa è un’abitudine mentale che va coltivata fin da piccoli. Un atto semplice come differenziare i rifiuti è già un atto civile di salvaguardia delle risorse naturali. Comprenderlo fin da bambini è un primo passo per comprendere e consolidare un corretto stile di vita.



La storia: Clementina, una giovane scienziata che ama la natura, il profumo dei fiori e il rispetto dell’ambiente, durante una delle sue passeggiate con l’aiutante Robertino capita per sbaglio in una palude tetra e inquinata in cui vive un sorprendente tucano parlante. Quel luogo è il regno dell’Orco Puzza, un grottesco personaggio nemico giurato dell’igiene, che si diverte a inquinare il mondo grazie a un potentissimo filtro magico. A Clementina spetterà l’arduo compito di fermarlo e salvare la natura, superando tutte le difficili prove per liberare dall’incantesimo la palude e il tucano, che si rivelerà essere un bellissimo principe stregato dall’Orco Puzza.



Prevendita un’ora prima dello spettacolo.