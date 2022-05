‘Langobardi’ approda in finale a Los Angeles

‘Langobardi - Alboino e Romans’ arriva a quota 27 selezioni ufficiali! Nuovamente in California, a Los Angeles, il docufilm sul mondo longobardo conquista l'accesso alla fase finale prevista il 20 e 21 maggio per il titolo di miglior documentario alla quinta edizione del festival cinematografico International documentary Master Doc Film Festival.

“Un altro titolo al quale questo innovativo prodotto friulano può ambire è quello del pubblico, e per questo motivo è richiesto il vostro sostegno”, lanciano l’appello i produttori. “La votazione è semplice, basta andare sulla pagina facebook del festival e mettere un like sotto il post con il docufilm; su instagram la procedura è la stessa, basta andare sulla pagina del festival e mettere un like sotto il post longobardo. Grazie a tutti per il supporto, proviamo a far vincere dei nuovi premi a questo progetto di valorizzazione storico culturale del nostro territorio!”.

Il docufilm ‘Langobardi – Alboino e Romans’ è prodotto da Matteo Grudina e Invicti Lupi, regia di Simone Vrech dello studio Base2 Video Factory; lo staff è composto da: Sandra Lopez Cabrera (assistenza alla regia e make up), Lorenzo Bregant (colonna sonora), Ragnarök (musiche), Alessandro Galliera (riprese), Paolo Massaria (voce narrante); consulenze storiche e archeologiche a cura di Nicola Bergamo, Michele Angiulli, Annalisa Giovannini e Cristiano Brandolini.