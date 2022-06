‘Langobardi’ ottiene il suo 20esimo premio ad Amburgo

‘Langobardi - Alboino e Romans’ ottiene il suo 20esimo premio ad Amburgo, in Germania, all’interno dell’Hamburg Film Awards. Il docu-film friulano ottiene il riconoscimento per il Miglior poster annuale. Dopo aver vinto mesi fa il titolo stagionale per la categoria poster, ‘Langobardi’ ha ottenuto l’accesso alla finale con gli altri premiati ed è risultato il migliore.

“Ringraziamo ancora una volta l’artista Artdrómeda Photography per questa stupenda locandina e i fotografi Amok e Miriana per aver concesso le immagini che lo compongono”, commentano da Invicti Lupi. “Attualmente il nostro docu-film raggiunge la ragguardevole soglia dei 49 riconoscimenti internazionali suddivisi in 20 premi e 29 selezioni ufficiali. Un numero importantissimo per la nostra piccola produzione sul passato longobardo dei nostri territori”.

“La nostra missione divulgativa procede e sta facendo conoscere un pezzo della nostra regione in tutto il mondo. Se volete contribuire, ricordiamo a tutti che è possibile acquistare i dvd e i blu-ray del docu-film così da sostenere i nostri futuri progetti culturali. Sul sito web www.invictilupi.org i dettagli per effettuare l'ordine, grazie!”.

‘Langobardi – Alboino e Romans’ è prodotto da Matteo Grudina e Invicti Lupi, regia di Simone Vrech dello studio Base2 Video Factory, lo staff è composto da: Sandra Lopez Cabrera (assistenza alla regia e make up), Lorenzo Bregant (colonna sonora), Ragnarök (musiche), Alessandro Galliera (riprese), Paolo Massaria (voce narrante); consulenze storiche e archeologiche a cura di Nicola Bergamo, Michele Angiulli, Annalisa Giovannini e Cristiano Brandolini.

Si ringrazia per il sostegno e la partnership di: Comune e Civico Museo Archeologico di Romans d'Isonzo; Regione; PromoturismoFvg; Consiglio regionale; BCC Staranzano e Villesse; Fondazione Carigo; Agenzia regionale per la lingua friulana; Società Filologica Friulana; Società Friulana di Archeologia; comune di Ragogna; comune di San Floriano del Collio; comune di Cormons; unione comunale di Strassertal (Austria); museo e parco archeologico nazionale "Freilichtmuseum Elsarn" (Austria); Unione italiana sport per tutti; ente castello dei Conti Formentini di San Floriano del Collio; associazione "Italia Medievale"; i cittadini che ci hanno sostenuto con la campagna di crowdfunding e molte altre associazioni, aziende e realtà locali.