‘Le avventure di signor Bastoncino’ aprirà la rassegna SpazioRagazzi

Lo spettacolo ‘Le avventure di signor Bastoncino – Tra gli alberi, al di là del fiume’ aprirà domenica 28 novembre, alle 16, al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, la rassegna dedicata alle famiglie SpazioRagazzi. Un appuntamento atteso con la compagnia Pandemonium Teatro che proporrà questo testo di e con Walter Maconi, con la collaborazione artistica di Albino Bignamini.



Un semplice rametto può diventare mille cose: il veliero in mezzo al mare, la spada di un cavaliere, la bacchetta magica di una fata. Ma Signor Bastoncino è un rametto molto speciale, è una creatura stramba rispetto a tutto ciò che vive nel bosco. E’ un pezzo di ramo con gambe, braccia, occhi, naso e bocca... E’ metà albero e metà bambino. Inoltre ha una passione tutta particolare per il canto. Vive in cima a un grande albero e svettando dalla sua chioma, riesce a sentire anche il suono dei pianeti più lontani. Ma un giorno, la brezza con cui gioca si trasforma in tornado e Signor Bastoncino viene staccato dall’albero e portato molto lontano. Inizia qui per Signor Bastoncino un viaggio avventuroso nel bosco sconosciuto. Perché cosa c'è di più terribile del sentirsi perduto? Cosa c'è di più bello del trovare un amico? Cosa c'è di più emozionante che ritrovare la propria casa? Le avventure di Signor Bastoncino s’ispira molto liberamente al libro per l'infanzia “Bastoncino” di Julia Donaldson con le illustrazioni di Axel Scheffler e vuole provare a raccontare ai più piccoli quanto è importante prendere coscienza della propria identità, unica e insostituibile.