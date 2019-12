‘Love Caravan’, l’ultimo omaggio a Woodstock

Ultimo concerto di Note Nuove 2019, la rassegna di ‘trasformazioni della musica moderna’ organizzata da Euritmica. Dopo il tutto esaurito a Tricesimo ad aprile, torna la superband Love Caravan con il progetto 50th Woodstock Anniversary, il primo in Italia nato per celebrare l’importante ricorrenza del padre di tutti i festival. La band, che chiude la sua strepitosa stagione sul palco del Palamostre di Udine lunedì 9, è composta da 10 professionisti guidati da Anthony Basso, affermato chitarrista della scena rock blues internazionale, che ospiterà sul palco, oltre ad una doppia sezione fiati, special guest quali Fabio Drusin, Gianna Chillà e Alessio Velliscig, per uno show in stile Sixties.