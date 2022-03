‘Lucio incontra Lucio’ con Sebastiano Somma

Il prossimo appuntamento al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo sarà ‘Lucio incontra Lucio’, la vita, la storia, le canzoni di Lucio Battisti e Lucio Dalla di Liberato Santarpino, con Sebastiano Somma, che firma anche la regia. In scena anche Gianmarco Santarpino (sassofono), Marco De Gennaro (pianoforte), Aldo Vigorito (contrabbasso), Giuseppe La Pusata (batteria), Lorenzo Guastaferro (vibrafono) e con le voci di Alfina Scorza, Elsa Baldini, Paola Forleo e Francesco Curcio.



Due uomini accomunati dalla stessa passione per la musica, nati a distanza di dodici ore – 4 marzo 1943 Lucio Dalla e 5 marzo 1943 Lucio Battisti – e che oggi rappresentano un’icona tutta italiana. È questa “nascita in parallelo” lo spunto dal quale Liberato Santarpino è partito, chiamando in causa, con un guizzo di fantasia, gli dei Zeus, Afrodite, Ares e Apollo, per poi riprendere il filo della storia, quella vissuta fra palco e realtà.



Con le differenze geografiche di provenienza e di stile musicale, questi due grandi artisti hanno dato lustro al panorama della musica italiana introducendo elementi di assoluta innovazione. Agli inizi degli Anni Ottanta Dalla parlò a Battisti di un grande progetto da realizzare insieme: una tournée e poi un disco da incidere. Battisti rifiutò l’invito, ormai immerso in una nuova sperimentazione musicale che lo portò poi a sparire dalle scene. Lo spettacolo prova a dar vita a quell’incontro artistico mai avvenuto.Le prevendite al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo sono aperte martedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30, e un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Per entrare a teatro sarà necessario esibire il green pass e indossare una mascherina Ffp2.